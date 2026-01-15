США ввели санкции против 11 граждан Ирана, включая секретаря Совбеза

Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) ввело очередные санкции против 11 граждан Ирана, среди которых секретарь Совбеза исламской республики Али Лариджани.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте Минфина США.

Согласно списку, рестрикции коснулись также ряда командующих КСИР в нескольких провинциях Ирана.

Кроме того, в санкционный список по Ирану также попали 13 организаций из Ирана, ОАЭ, Сингапура и других стран. Среди них CRYSTAL GAS FZE, DESERT PULSE TRADING FZE, EMPIRE INTERNATIONAL TRADING FZE, Тюрьма "Фардис", GOLDEN MIST PTE. LTD, LIMONIUM PETROCHEMICALS TRADING LLC SOC и прочие.