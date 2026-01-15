США ввели санкции против 11 граждан Ирана, включая секретаря Совбеза
Другие страны
- 15 января, 2026
- 19:25
Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) ввело очередные санкции против 11 граждан Ирана, среди которых секретарь Совбеза исламской республики Али Лариджани.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте Минфина США.
Согласно списку, рестрикции коснулись также ряда командующих КСИР в нескольких провинциях Ирана.
Кроме того, в санкционный список по Ирану также попали 13 организаций из Ирана, ОАЭ, Сингапура и других стран. Среди них CRYSTAL GAS FZE, DESERT PULSE TRADING FZE, EMPIRE INTERNATIONAL TRADING FZE, Тюрьма "Фардис", GOLDEN MIST PTE. LTD, LIMONIUM PETROCHEMICALS TRADING LLC SOC и прочие.
Последние новости
19:54
Южное командование: США захватили танкер Veronica - ОБНОВЛЕНОДругие страны
19:45
Пожар в здании в Ясамальском районе локализован - ДОПОЛНЕНОПроисшествия
19:43
Официальный Тегеран поблагодарил Китай за поддержкуВ регионе
19:35
В Бишкеке 12 человек отравились фастфудомВ регионе
19:31
В Баку такси протаранило бетонное ограждение на мосту, есть пострадавшиеПроисшествия
19:25
США ввели санкции против 11 граждан Ирана, включая секретаря СовбезаДругие страны
19:14
Франция отправляет дополнительные военные силы и технику в ГренландиюДругие страны
19:12
Видео
"Baku TV" посетил семью Мустафаевых в ГадрутеВнутренняя политика
19:02