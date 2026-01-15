İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    ABŞ İranın 11 vətəndaşına qarşı sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    • 15 yanvar, 2026
    • 19:39
    ABŞ İranın 11 vətəndaşına qarşı sanksiyalar tətbiq edib

    ABŞ Xarici Aktivlərə Nəzarət İdarəsi (OFAC) İranın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Laricani də daxil olmaqla, bu ölkənin 11 vətəndaşına qarşı növbəti sanksiyalar tətbiq edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Maliyyə Nazirliyinin saytında yer alan məlumatda bildirilir.

    Məhdudiyyətlər həmçinin İranın bir neçə vilayətindəki SEPAH (İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu) komandanlarına da şamil olunub.

    Bundan əlavə, müxtəlif ölkələrdən 13 təşkilat da İranla bağlı sanksiya siyahısına daxil edilib.

    İran ABŞ Sanksiyalar Əli Laricani
    США ввели санкции против 11 граждан Ирана, включая секретаря Совбеза

    Son xəbərlər

    19:58
    Video

    Türkiyədə sosial şəbəkələrdə cinayətkar qrupların təbliği ilə məşğul olan 325 şübhəli saxlanılıb

    Digər
    19:54
    Foto

    Kamandan oxatma üzrə Azərbaycan birinciliyi və çempionatında finalçılar müəyyənləşib

    Fərdi
    19:49

    Yasamalda binadakı yanğın məhdudlaşdırılıb - ƏLAVƏ OLUNUB

    Hadisə
    19:41

    "Atletiko" Dieqo Simeonenin oğlu ilə müqavilənin müddətini uzadıb

    Futbol
    19:39

    ABŞ İranın 11 vətəndaşına qarşı sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    19:33

    Oğuzda ağacları kəsməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    19:32

    Fransa Qrenlandiyaya əlavə hərbi qüvvələr və texnika göndərir

    Digər ölkələr
    19:24

    Rəsmi Tehran Çinə dəstəyinə görə təşəkkür edib

    Region
    19:18
    Video

    Bakıda taksi körpünün üzərində olan beton arakəsməyə çırpılıb, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti