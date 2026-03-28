Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    США впервые поставят Саудовской Аравии истребители F-35

    Другие страны
    Соединенные Штаты впервые намерены продать Саудовской Аравии истребители пятого поколения F-35.

    Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп на инвестиционном форуме в Майами.

    "Впервые мы согласились продавать Саудовской Аравии F-35. F-35 потрясающие и мы продаем их очень умеренно", - отметил он.

    По словам Трампа, королевство также было признано основным союзником США вне НАТО.

    Дональд Трамп Истребитель F-35 военные поставки
    Ты - Король

    Последние новости

