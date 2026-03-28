США впервые поставят Саудовской Аравии истребители F-35
Другие страны
- 28 марта, 2026
- 05:57
Соединенные Штаты впервые намерены продать Саудовской Аравии истребители пятого поколения F-35.
Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп на инвестиционном форуме в Майами.
"Впервые мы согласились продавать Саудовской Аравии F-35. F-35 потрясающие и мы продаем их очень умеренно", - отметил он.
По словам Трампа, королевство также было признано основным союзником США вне НАТО.
Последние новости
05:57
США впервые поставят Саудовской Аравии истребители F-35Другие страны
05:25
Трамп назвал ошибкой отсутствие НАТО в операции против ИранаДругие страны
04:49
Фото
В Стамбуле обсудили углубление сотрудничества между Турцией и Азербайджаном в сфере медиаМедиа
04:16
18-летний игрок "Баварии" Карл дебютировал за сборную ГерманииФутбол
03:58
Фото
Всемирный банк готов поддержать проекты в газовом секторе СербииДругие страны
03:35
Дональд Трамп заявил, что США осталось поразить более 3,5 тыс. целей в ИранеДругие страны
03:04
Трамп: Куба станет следующей целью СШАДругие страны
02:47
Турция намерена усилить коммуникационное сотрудничество с АзербайджаномМедиа
02:41