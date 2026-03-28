ABŞ ilk dəfə Səudiyyə Ərəbistanına F-35 qırıcı təyyarələri satacaq
Digər ölkələr
- 28 mart, 2026
- 07:55
ABŞ ilk dəfə olaraq Səudiyyə Ərəbistanına beşinci nəsil F-35 qırıcı təyyarələrini satmaq niyyətindədir.
"Report"un məlumatına görə, ABŞ Prezidenti Donald Tramp bunu Mayamidə keçirilən investisiya forumunda açıqlayıb.
"İlk dəfə olaraq Səudiyyə Ərəbistanına F-35 satmaq barədə razılığa gəldik. F-35-lər heyrətamizdir və biz onları çox az miqdarda satırıq", - o qeyd edib.
Trampın sözlərinə görə, krallıq həmçinin NATO-dan kənarda ABŞ-nin əsas müttəfiqi kimi tanınıb.
