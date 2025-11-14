Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    США внесли в список террористов связанные с "Антифа" объединения в Европе

    • 14 ноября, 2025
    • 00:22
    США внесли в список террористов связанные с Антифа объединения в Европе

    Вашингтонская администрация включила в свой список международных террористических организаций четыре европейских объединения, связанные с движением антифашистов "Антифа", и ввела в отношении них санкции.

    Как передает Report, об этом говорится в письменном заявлении госсекретаря США Марко Рубио.

    По его словам, американское внешнеполитическое ведомство решило включить в упомянутый перечень "базирующуюся в Германии Antifa Ost и три другие жестокие, связанные с "Антифа" группировки в Италии и Греции". Американская сторона также внесет их в санкционный список, касающийся борьбы с международным терроризмом, уточнил Рубио.

    В заявлении, опубликованном на сайте Управления по контролю над иностранными активами Министерства финансов США, сообщается, что санкции вводятся в отношении Antifa Ost (ведомство также называет ее Hammerbande), итальянской Informal Anarchist Federation/International Revolutionary Front, а также греческих Armed Proletarian Justice и Revolutionary Class Self-Defense. Как отмечает Минфин США, все они также известны под другими названиями.

    Госдеп считает, что участники этих объединений ранее неоднократно прибегали к насилию. Введенные против этих организаций меры нацелены на то, чтобы "лишить их доступа к финансовой системе США, а также ресурсов, которые им требуются для совершения нападений", подчеркивает американское внешнеполитическое ведомство.

