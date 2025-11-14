İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    ABŞ Avropada "Antifa" ilə bağlı birlikləri terrorçular siyahısına daxil edib

    Digər ölkələr
    • 14 noyabr, 2025
    • 01:23
    ABŞ Avropada Antifa ilə bağlı birlikləri terrorçular siyahısına daxil edib

    Vaşinqton administrasiyası "Antifa" antifaşist hərəkatı ilə əlaqəli Avropanın dörd birliyini beynəlxalq terror təşkilatları siyahısına salıb və onlara qarşı sanksiyalar tətbiq edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ dövlət katibi Marko Rubio açıqlama verib.

    Rubionun sözlərinə görə, ABŞ Dövlət Departamenti sanksiyalar siyahısına Almaniyada yerləşən "Antifa Ost"u, "Antifa" ilə əlaqəli, İtaliya və Yunanıstandakı digər üç zorakı qrupu əlavə etmək qərarına gəlib. ABŞ onları beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizə ilə bağlı sanksiyalar siyahısına da əlavə edəcək.

    ABŞ Maliyyə Nazirliyinin Xarici Aktivlərə Nəzarət İdarəsinin veb saytında dərc olunan açıqlamada "Antifa Ost" (nazirlik tərəfindən "Hammerbande" kimi də adlandırılır), İtaliyanın "Informal Anarchist Federation/International Revolutionary Front", həmçinin Yunanıstanın "Armed Proletarian Justice и Revolutionary Class Self-Defense"ə qarşı sanksiyaların tətbiq olunduğu bildirilib.

    ABŞ-nin Maliyyə Nazirliyi qeyd edib ki, bu təşkilatların hamısı başqa adlarla da tanınır.

    Dövlət Departamenti hesab edir ki, bu birliklərin üzvlərinin zorakılıq tarixçəsi var. Departament vurğulayıb ki, təşkilatlara qarşı tətbiq edilən tədbirlər onların ABŞ-nin maliyyə sisteminə və hücumlar həyata keçirmək üçün lazım olan resurslara çıxışını məhdudlaşdırmaq məqsədi daşıyır.

    ABŞ Dövlət Departamenti sanksiyalar siyahısı "Antifa" antifaşist hərəkatı
    США внесли в список террористов связанные с "Антифа" объединения в Европе

    Son xəbərlər

    01:42

    DÇ-2026-nın Avropa üzrə seçmə mərhələsi: Fransa və İngiltərə milliləri qalib gəlib

    Futbol
    01:23

    ABŞ Avropada "Antifa" ilə bağlı birlikləri terrorçular siyahısına daxil edib

    Digər ölkələr
    00:52

    Gürcüstan XİN: Brüssel vizanı dayandırsa, məsuliyyət onların üzərinə düşəcək

    Region
    00:32

    "Barselona" "Kamp Nou"da Messinin abidəsinin qoyulmasını planlaşdırır

    Futbol
    00:04

    Tramp 2026-cı ildə Davos forumunda iştirak etməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    23:41

    HƏMAS daha bir girovun meyitini İsrailə təhvil verib

    Digər ölkələr
    23:30

    Ayxan Abbasov: "İslandiya ilə oyunda sadə qollar buraxdıq"

    Futbol
    23:25

    Xaricdə yaşayan Sevinc Osmanqızı, Abid Qafarov və Beydulla Manafov Baş Prokurorluğa çağırılıblar

    Daxili siyasət
    23:24

    Bakıda qaz xəttində yanğın olub

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti