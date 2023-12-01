США внесли в санкции по КНДР восемь физических лиц и одну организацию

Соединенные Штаты внесли в санкционный список по КНДР восемь человек, включая двух, которые предположительно проживают в России, а также одну организацию.

Соединенные Штаты внесли в санкционный список по КНДР восемь человек, включая двух, которые предположительно проживают в России, а также одну организацию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, данные об этом опубликованы на сайте Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

Так, санкции были наложены на двух гражданином КНДР, которые проживают в Москве и Владивостоке. Также в черный список попали попали два гражданина, которые, по данным министерства, проживают в Тегеране.

В санкционный список также включена хакерская группировка Kimsuky (известная как Apt43, Archipelago, Black Nanshee и фигурирующая под другими именами).

Внесение в санкционный список означает заморозку активов в Соединенных Штатах и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.