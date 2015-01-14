США внесли в черный список палестинца, назвав его главарем террористической группировки

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Госдепартамент США включил в свой черный список гражданина Палестины Абдаллу аль-Ашкара, обвинив его в руководстве террористической группировкой "Совет шуры моджахедов в окрестностях Иерусалима".

Об этом, как передает Report со ссылкой на ТАСС, объявила пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

Как она пояснила, на практике принятое решение означает, что отныне американским гражданам запрещается вести какие-либо дела с аль-Ашкаром, что его активы, в случае обнаружения под юрисдикцией США, подлежат аресту. Кроме того, США, естественно, рассчитывают, что нынешнее решение не будет оставлено без внимания компетентными органами других стран.

По свидетельству правительства США, аль-Ашкар, предположительно, является лидером упомянутой группировки, созданной в 2012 году. Ранее администрация США уже признала эту организацию террористической. Кроме того, аль-Ашкар входит в т.н. "военный комитет" данной группировки и отвечает в ней за международные связи, утверждают американские спецслужбы. В соответствии с их данными, аль-Ашкар пытался получить "ракеты и другие материалы" для организации террористических вылазок против Израиля.

Сама же организация аль-Ашкара, как заявляет госдепартамент США, включает в себя еще несколько более мелких группировок и базируется в секторе Газа. Она несет ответственность за "многочисленные нападения на Израиль", включая, в частности, ракетный обстрел города Эйлата в августе 2013 года, отмечают власти США.