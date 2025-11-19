Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    США, Великобритания и Австралия ввели санкции против киберинфраструктуры РФ

    • 19 ноября, 2025
    • 19:15
    США, Великобритания и Австралия ввели санкции против российской компании Media Land за поддержку киберпреступности.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов США.

    Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), Министерство иностранных дел и торговли Австралии и британское Управление внешней политики и развития объявили о введении координированных санкций против российской компании Media Land, предоставляющей услуги bulletproof hosting (хостинг, защищающий преступную инфраструктуру от выявления, BPH), за поддержку операций по распространению программ-вымогателей и других форм киберпреступности.

    OFAC также ввело санкции в отношении трех представителей руководства Media Land и трех аффилированных с ней компаний в координации с ФБР.

    Отмечается, что BPH-провайдеры предоставляют специализированные серверы и инфраструктуру, которые помогают скрывать вредоносную деятельность, обходить обнаружение и противодействовать усилиям правоохранительных органов.

    Кроме того, OFAC и Великобритания ввели санкции против Hypercore Ltd., компании-прикрытия Aeza Group LLC, которая была включена в санкционный список США ранее в этом году. В координации с британскими партнерами OFAC также добавило в санкционный список двух физических лиц и две структуры, которые руководили деятельностью Aeza Group, поддерживали ее или действовали от ее имени.

    Лента новостей