США, Великобритания и Австралия ввели санкции против киберинфраструктуры РФ

США, Великобритания и Австралия ввели санкции против российской компании Media Land за поддержку киберпреступности.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов США.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), Министерство иностранных дел и торговли Австралии и британское Управление внешней политики и развития объявили о введении координированных санкций против российской компании Media Land, предоставляющей услуги bulletproof hosting (хостинг, защищающий преступную инфраструктуру от выявления, BPH), за поддержку операций по распространению программ-вымогателей и других форм киберпреступности.

OFAC также ввело санкции в отношении трех представителей руководства Media Land и трех аффилированных с ней компаний в координации с ФБР.

Отмечается, что BPH-провайдеры предоставляют специализированные серверы и инфраструктуру, которые помогают скрывать вредоносную деятельность, обходить обнаружение и противодействовать усилиям правоохранительных органов.

Кроме того, OFAC и Великобритания ввели санкции против Hypercore Ltd., компании-прикрытия Aeza Group LLC, которая была включена в санкционный список США ранее в этом году. В координации с британскими партнерами OFAC также добавило в санкционный список двух физических лиц и две структуры, которые руководили деятельностью Aeza Group, поддерживали ее или действовали от ее имени.