İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    ABŞ, Böyük Britaniya və Avstraliya Rusiyanın kiberinfrastrukturuna sanksiyalar tətbiq ediblər

    Digər ölkələr
    • 19 noyabr, 2025
    • 19:37
    ABŞ, Böyük Britaniya və Avstraliya Rusiyanın kiberinfrastrukturuna sanksiyalar tətbiq ediblər

    ABŞ, Böyük Britaniya və Avstraliya "kibercinayətkarlığı dəstəklədiyinə görə" Rusiyanın "Media Land" şirkətinə qarşı sanksiyalar tətbiq ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Maliyyə Nazirliyinin saytında yayılan açıqlamada bildirilir.

    Xarici Aktivlərə Nəzarət İdarəsi (OFAC), Avstraliyanın Xarici İşlər və Ticarət Nazirliyi və Böyük Britaniyanın Xarici Siyasət və İnkişaf İdarəsi Rusiyanın cinayətkar infrastrukturu qoruyan "bulletproof hosting" (BPH) xidmətləri göstərən "Media Land" şirkətinə qarşı koordinasiyalı sanksiyalar elan ediblər. Şirkət fidyə proqramlarının və kibercinayətkarlığın digər formalarının yayılmasına dəstək verdiyi üçün hədəfə alınıb.

    OFAC həmçinin "Media Land" rəhbərliyinin üç nümayəndəsinə və onunla əlaqəli üç şirkətə qarşı sanksiyalar tətbiq edib.

    Qeyd olunur ki, BPH-provayderlər zərərli fəaliyyətin gizlədilməsinə, aşkarlamadan yayınmağa və hüquq-mühafizə orqanlarının səylərinə qarşı çıxmağa imkan verən ixtisaslaşmış serverlər və infrastruktur təqdim edirlər.

    Bundan əlavə, OFAC və Böyük Britaniya daha əvvəl ABŞ-nin sanksiya siyahısına daxil edilmiş "Aeza Group LLC" şirkətinin örtük qurumu olan "Hypercore Ltd."yə qarşı da sanksiyalar tətbiq irəli sürüblər. Həmçinin "Aeza Group"a rəhbərlik edən, onu dəstəkləyən və ya onun adından çıxış edən iki fiziki şəxs və iki qurum sanksiya siyahısına əlavə edilib.

    ABŞ Böyük Britaniya Avstraliya sanksiya Rusiya Kibercinayətkar
    США, Великобритания и Австралия ввели санкции против киберинфраструктуры РФ
    US, UK and Australia sanction Russian cyber firms over ransomware links

    Son xəbərlər

    19:55

    Avropa Komissiyası: Hərbi mobillik paketi əhəmiyyətli investisiyalar tələb edəcək

    Digər
    19:53

    Zelenski: Türkiyə siyasətinin gücünə və onun Moskva tərəfindən nəzərə alınacağına güvənirəm

    Region
    19:41

    Azərbaycan millisi FIFA reytinqində dörd pillə geriləyib

    Futbol
    19:37

    ABŞ, Böyük Britaniya və Avstraliya Rusiyanın kiberinfrastrukturuna sanksiyalar tətbiq ediblər

    Digər ölkələr
    19:27
    Foto

    Leyla Əliyeva Beynəlxalq STEAM Azərbaycan Festivalını ziyarət edib

    Daxili siyasət
    19:21
    Foto

    Keniya Prezidenti Azərbaycanın müdafiə sənayesi nazirini qəbul edib

    Xarici siyasət
    19:15

    ƏƏSMN: Gələn il işsizlikdən sığorta fondunun xərcləri artacaq

    Sosial müdafiə
    19:13

    Sabah Cəlilabadın üç kəndində elektrik enerjisinin verilişi dayandırılacaq

    Energetika
    19:09
    Foto

    Azərbaycanın daha bir güləşçisi VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında medal qazanıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti