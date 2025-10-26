США в рамках соглашения с Вьетнамом оставят пошлины на уровне 20%

США и Вьетнам согласовали условия соглашения о торговле, в рамках которого Вашингтон сохранит взаимные пошлины на вьетнамские товары на уровне 20%.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома.

Отмечается, что эта сделка предоставит экспортерам обеих стран "беспрецедентный взаимный доступ к рынкам двух стран".

"США и Социалистическая Республика Вьетнам согласовали рамочное соглашение о взаимной, справедливой и сбалансированной торговле для укрепления двусторонних экономических отношений... Вьетнам предоставит преференциальный доступ на свой рынок практически для всех промышленных и сельскохозяйственных товаров, экспортируемых США", - говорится в релизе.

США в рамках соглашения сохранят свои взаимные пошлины на вьетнамские товары на уровне 20%, при этом будут определены товары с нулевой пошлиной.

Предполагается, что в ближайшие недели страны завершат проработку соглашения и перейдут к его подписанию.