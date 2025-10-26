ABŞ Vyetnamla razılaşmaya əsasən tarifləri 20 % səviyyəsində saxlayacaq
Digər ölkələr
- 26 октября, 2025
- 17:01
ABŞ və Vyetnam Vaşinqtonun Vyetnam mallarına qarşılıqlı tarifləri 20 % səviyyəsində saxlayacağı ticarət müqaviləsinin şərtləri ilə razılaşıblar.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Ağ Evin saytında dərc olunmuş açıqlamada bildirilib.
Qeyd olunur ki, razılaşma hər iki ölkənin ixracatçılarına bazarlara misli görünməmiş qarşılıqlı giriş imkanı verəcək.
"ABŞ və Vyetnam Sosialist Respublikası ikitərəfli iqtisadi münasibətləri gücləndirmək üçün qarşılıqlı, ədalətli və balanslı ticarət haqqında çərçivə sazişi barədə razılığa gəliblər... Vyetnam ABŞ tərəfindən ixrac edilən, demək olar, bütün sənaye və kənd təsərrüfatı malları üçün öz bazarına güzəştli giriş təmin edəcək", - açıqlamada bildirilib.
Son xəbərlər
17:34
Mahmud Abbas seçkilərədək Milli Administrasiyaya rəhbərlik edəcək şəxsi müəyyən edibDigər ölkələr
17:32
İran Suriya ilə münasibətləri bərpa etmək istəyirRegion
17:23
Avropa Atletika Assosiasiyası ilin ən yaxşılarının adlarını açıqlayıbFərdi
17:23
Rusiya öz mallarının Azərbaycan vasitəsilə Ermənistana tranzitini təşkil edirRegion
17:19
Britaniyanın Baş naziri Türkiyəyə gedirRegion
17:13
ABŞ-də atışma zamanı bir nəfər ölüb, xəsarət alanlar varDigər ölkələr
17:10
Bedri Meriç: "Şəkidə asanlıqla məğlub olmuruq"Komanda
17:06
Foto
Rusiyanın Donetskə zərbələri nəticəsində dörd mülki şəxs ölübDigər ölkələr
17:01