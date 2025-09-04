Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан
    США усилили военное присутствие в Карибском море

    04 сентября, 2025
    • 19:47
    США усилили военное присутствие в Карибском море

    Американские ВМС увеличили свое присутствие в Карибском море на фоне активизации Вашингтоном борьбы с латиноамериканскими картелями и обострения отношений с Венесуэлой.

    Как передает Report, об этом сообщает Newsweek ссылаясь на спутниковые данные.

    Отмечается, что переброска кораблей в регион началась в августе. Ранее сообщалось о прибытии как минимум восьми кораблей и одной подводной лодки.

    Спутниковые снимки зафиксировали эсминец USS Sampson с управляемым ракетным вооружением у берегов Панамы, эсминцы USS Gravely и USS Jason Dunham, корабль прибрежной зоны USS Minneapolis-St. Paul. Южнее Пуэрто-Рико находились универсальный десантный корабль Iwo Jima, десантный транспорт-док USS San Antonio и десантно-вертолетный корабль-док USS Fort Lauderdale. Также замечены противолодочные самолеты P-8A Poseidon и военно-транспортные Boeing C-17 Globemaster III.

    В регионе действует многоцелевая атомная подводная лодка USS Newport News, однако ее точное местоположение остается неизвестным.

