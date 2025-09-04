США усилили военное присутствие в Карибском море

Американские ВМС увеличили свое присутствие в Карибском море на фоне активизации Вашингтоном борьбы с латиноамериканскими картелями и обострения отношений с Венесуэлой.

Как передает Report, об этом сообщает Newsweek ссылаясь на спутниковые данные.

Отмечается, что переброска кораблей в регион началась в августе. Ранее сообщалось о прибытии как минимум восьми кораблей и одной подводной лодки.

Спутниковые снимки зафиксировали эсминец USS Sampson с управляемым ракетным вооружением у берегов Панамы, эсминцы USS Gravely и USS Jason Dunham, корабль прибрежной зоны USS Minneapolis-St. Paul. Южнее Пуэрто-Рико находились универсальный десантный корабль Iwo Jima, десантный транспорт-док USS San Antonio и десантно-вертолетный корабль-док USS Fort Lauderdale. Также замечены противолодочные самолеты P-8A Poseidon и военно-транспортные Boeing C-17 Globemaster III.

В регионе действует многоцелевая атомная подводная лодка USS Newport News, однако ее точное местоположение остается неизвестным.