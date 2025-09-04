ABŞ Karib dənizində hərbi mövcudluğunu artırıb

İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan
    Digər ölkələr
    • 04 sentyabr, 2025
    • 20:35
    Vaşinqtonun Latın Amerikası kartellərinə qarşı gücləndirdiyi mübarizə və Venesuela ilə münasibətlərin pisləşməsi fonunda ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələri Karib dənizində mövcudluğunu artırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Newsweek" peyk məlumatlarına istinadən məlumat yayıb.

    Qeyd olunur ki, gəmilərin bölgəyə toplaşmasına avqust ayından başlanılıb. Bundan əvvəl azı 8 gəmi və 1 sualtı qayığın bölgəyə cəlb olunduğu bildirilirdi.

    Peyk görüntüləri Panama sahillərində idarə olunan raket sistemi ilə təchiz olunmuş "USS Sampson" esminesi, "USS Gravely" və "USS Jason Dunham" esminesləri və "USS Minneapolis-St. Paul" sahil zonası gəmisini qeydə alıb. Puerto Rikonun cənubunda isə "Iwo Jima" universal desant gəmisi, "USS San Antonio" desant nəqliyyat-doku və "USS Fort Lauderdale" desant-helikopter gəmi-doku yerləşib. Həmçinin "P-8A Poseidon" sualtı gəmi əleyhinə təyyarə və "Boeing C-17 Globemaster III" hərbi nəqliyyat təyyarəsi də görüntülənib.

    Eyni zamanda regionda "USS Newport News" çoxfunksiyalı atom sualtı qayığı da var, lakin onun dəqiq yeri məlum deyil.

    США усилили военное присутствие в Карибском море

