İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    XİN: Azərbaycanın vahid Çin siyasəti ilə bağlı mövqeyi dəyişməzdir

    Xarici siyasət
    • 30 dekabr, 2025
    • 12:04
    XİN: Azərbaycanın vahid Çin siyasəti ilə bağlı mövqeyi dəyişməzdir

    Azərbaycanın vahid Çin siyasəti ilə bağlı mövqeyi dəyişməz, aydın və ardıcıl xarakter daşıyır.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ayxan Hacızadə Tayvan ətrafında yaranmış vəziyyətə münasibət bildirərkən deyib.

    XİN rəsmisi bildirib ki, bölgədə sülh və sabitliyin qorunması beynəlxalq təhlükəsizlik üçün vacib amildir.

    A.Hacızadə qeyd edib ki, Azərbaycan Tayvanın müstəqilliyini tanımır:

    "Mübahisəli məsələlərin beynəlxalq hüquq çərçivəsində, xüsusilə suverenlik və ərazi bütövlüyü prinsipləri əsasında, sülh yolu ilə nizamlanmasını dəstəkləyirik".

    МИД: Позиция Азербайджана относительно политики единого Китая неизменна
    MFA: Azerbaijan's position on one-China policy irreversible

