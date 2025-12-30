Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    МИД: Позиция Азербайджана относительно политики единого Китая неизменна

    Внешняя политика
    • 30 декабря, 2025
    • 12:13
    МИД: Позиция Азербайджана относительно политики единого Китая неизменна

    Позиция Азербайджана относительно политики единого Китая остается неизменной, четкой и последовательной.

    Как сообщает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя ситуацию вокруг Тайваня.

    По его словам, сохранение мира и стабильности в регионе является важным фактором для международной безопасности.

    Гаджизаде отметил, что Азербайджан не признает независимость Тайваня. "Мы поддерживаем мирное урегулирование спорных вопросов в рамках международного права, особенно на основе принципов суверенитета и территориальной целостности", - подчеркнул он.

    МВД Айхан Гаджизаде Китай
    XİN: Azərbaycanın vahid Çin siyasəti ilə bağlı mövqeyi dəyişməzdir
    MFA: Azerbaijan's position on one-China policy irreversible

    Последние новости

    12:31

    Зеленский: Без поддержки США Украина не сможет победить в войне с Россией

    Другие страны
    12:29

    ММ ратифицировал соглашение о безвизе для дипломатических и служебных паспортов с Угандой

    Милли Меджлис
    12:22

    Зеленский заявил, что Россия должна финансировать восстановление Украины

    Другие страны
    12:13

    МИД: Позиция Азербайджана относительно политики единого Китая неизменна

    Внешняя политика
    12:05

    ММ ратифицировал соглашение Азербайджана и Сомали о безвизе для владельцев диппаспортов

    Милли Меджлис
    12:04

    Лукашенко в преддверии Нового года помиловал свыше 20 человек

    В регионе
    12:04

    АБР: Доходы Азербайджана от электронной коммерции к 2028 году приблизятся к $3,5 млрд

    Финансы
    12:02

    В Азербайджане арестована женщина за пропаганду наркотиков в соцсети

    Происшествия
    12:01

    В Турции задержаны более 300 подозреваемых в связях с ИГИЛ - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    Лента новостей