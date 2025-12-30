МИД: Позиция Азербайджана относительно политики единого Китая неизменна
Внешняя политика
- 30 декабря, 2025
- 12:13
Позиция Азербайджана относительно политики единого Китая остается неизменной, четкой и последовательной.
Как сообщает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя ситуацию вокруг Тайваня.
По его словам, сохранение мира и стабильности в регионе является важным фактором для международной безопасности.
Гаджизаде отметил, что Азербайджан не признает независимость Тайваня. "Мы поддерживаем мирное урегулирование спорных вопросов в рамках международного права, особенно на основе принципов суверенитета и территориальной целостности", - подчеркнул он.
