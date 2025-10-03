США уничтожили в международных водах еще одно судно с наркотиками
Другие страны
- 03 октября, 2025
- 21:14
ВС США уничтожили в международных водах у побережья Венесуэлы катер, перевозивший наркотики.
Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил министр войны Пит Хегсет.
По его словам, разведка подтвердила, что судно перевозило наркотики, а люди на борту "были наркотеррористами, и они действовали на известном маршруте транзита наркотиков".
"В результате [удара] четверо находившихся на борту катера членов наркокартеля были убиты", - указал глава военного ведомства.
Последние новости
22:19
Белый дом заморозил $2,1 млрд для метро ЧикагоДругие страны
22:06
Премьер Белиза: Президент Азербайджана — сильный лидер, который поддерживает народы мираВнешняя политика
21:52
Премьер-лига: "Нефтчи" и "Зиря" сыграли вничью в бакинском дербиФутбол
21:50
Euronews: AIIF 2025 продемонстрировал стремление Азербайджана к диверсификации экономикиВнешняя политика
21:35
Граждане Турции флотилии "Сумуд" могут быть возвращены в страну завтраВ регионе
21:14
США уничтожили в международных водах еще одно судно с наркотикамиДругие страны
21:06
III Игры СНГ: Сборная Азербайджана по волейболу обыграла команду УзбекистанаКомандные
20:46
Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем сотрудничества тюркских государствВнешняя политика
20:41