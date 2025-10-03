США уничтожили в международных водах еще одно судно с наркотиками

ВС США уничтожили в международных водах у побережья Венесуэлы катер, перевозивший наркотики.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил министр войны Пит Хегсет.

По его словам, разведка подтвердила, что судно перевозило наркотики, а люди на борту "были наркотеррористами, и они действовали на известном маршруте транзита наркотиков".

"В результате [удара] четверо находившихся на борту катера членов наркокартеля были убиты", - указал глава военного ведомства.