    США уничтожили в международных водах еще одно судно с наркотиками

    Другие страны
    • 03 октября, 2025
    • 21:14
    ВС США уничтожили в международных водах у побережья Венесуэлы катер, перевозивший наркотики.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил министр войны Пит Хегсет.

    По его словам, разведка подтвердила, что судно перевозило наркотики, а люди на борту "были наркотеррористами, и они действовали на известном маршруте транзита наркотиков".

    "В результате [удара] четверо находившихся на борту катера членов наркокартеля были убиты", - указал глава военного ведомства.

