ABŞ narkotik yüklü daha bir qayığı məhv edib
Digər ölkələr
- 03 oktyabr, 2025
- 23:09
ABŞ ordusu Venesuela sahillərində beynəlxalq sularda narkotik daşıyan daha bir qayığı məhv edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin müdafiə naziri Pit Heqset "X" sosial şəbəkəsində məlumat verib.
Onun sözlərinə görə, kəşfiyyat qayığın narkotik daşıdığını, göyərtəsində olan şəxslərin narko-terrorçu olduğunu və məlum tranzit marşrutu ilə fəaliyyət göstərdiyini təsdiqləyib.
Nazir əlavə edib ki, zərbə nəticəsində qayıqda olan dörd narkotik kartelinin üzvü öldürülüb.
Son xəbərlər
23:53
DİN üç nəfərin ölməsi ilə bağlı yayılan qəza xəbərini təkzib edibHadisə
23:50
Rəşad Hüseynov: "Güclü rəqiblərimiz var, digər görüşlərimiz də asan olmayacaq"Komanda
23:45
Senatda şatdaunla bağlı növbəti səsvermə uğursuz olubDigər ölkələr
23:42
Bakıda yol qəzasında üç nəfər xəsarət alıbHadisə
23:29
Foto
Video
"Milli yaddaşımızdan erməni xisləti heç vaxt çıxmayıb" - Qərbi Azərbaycan XronikasıDaxili siyasət
23:09
ABŞ narkotik yüklü daha bir qayığı məhv edibDigər ölkələr
23:05
Türkiyədə şagirdləri daşıyan avtobus qəzaya düşüb, ölənlər varRegion
22:59
Ağ Ev Çikaqo metrosu üçün 2,1 milyard dolları dondurubDigər ölkələr
22:57