    Digər ölkələr
    • 03 oktyabr, 2025
    • 23:09
    ABŞ narkotik yüklü daha bir qayığı məhv edib

    ABŞ ordusu Venesuela sahillərində beynəlxalq sularda narkotik daşıyan daha bir qayığı məhv edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin müdafiə naziri Pit Heqset "X" sosial şəbəkəsində məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, kəşfiyyat qayığın narkotik daşıdığını, göyərtəsində olan şəxslərin narko-terrorçu olduğunu və məlum tranzit marşrutu ilə fəaliyyət göstərdiyini təsdiqləyib.

    Nazir əlavə edib ki, zərbə nəticəsində qayıqda olan dörd narkotik kartelinin üzvü öldürülüb.

    ABŞ Venesuela Pit Heqset
    США уничтожили в международных водах еще одно судно с наркотиками

