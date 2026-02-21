США ударили по судну с наркотиками в Тихом океане
Другие страны
- 21 февраля, 2026
- 06:56
США в пятницу нанесли удар по судну, принадлежащему наркоторговцам, в восточной части Тихого океана.
Как передает Report, об этом Южное командование ВС США сообщило в X.
"Разведка подтвердила, что судно шло по известным маршрутам контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика", - говорится в сообщении на странице командования.
В результате удара были нефтрализованы три человека, военнослужащие США не пострадали.
Последние новости
07:42
Axios: США изучают возможность устранения верховного лидера Ирана и его сынаДругие страны
07:23
Карл III поддержит решение об исключении брата из престолонаследияДругие страны
06:56
США ударили по судну с наркотиками в Тихом океанеДругие страны
06:17
В Амурской области РФ нашли пропавший вертолет и троих погибшихВ регионе
05:48
Ученые выяснили, как физические упражнения защищают мозг от болезни АльцгеймераЗдоровье
05:20
Губернатор Иллинойса потребовал у США $8,7 млрд после решения о пошлинахДругие страны
04:39
МИД Сербии призвал своих граждан покинуть Иран из-за угроз безопасностиДругие страны
04:13
Трамп подписал указ о введении 10% пошлин на импорт из всех странДругие страны
03:50