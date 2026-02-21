Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    США ударили по судну с наркотиками в Тихом океане

    Другие страны
    • 21 февраля, 2026
    • 06:56
    США в пятницу нанесли удар по судну, принадлежащему наркоторговцам, в восточной части Тихого океана.

    Как передает Report, об этом Южное командование ВС США сообщило в X.

    "Разведка подтвердила, что судно шло по известным маршрутам контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика", - говорится в сообщении на странице командования.

    В результате удара были нефтрализованы три человека, военнослужащие США не пострадали.

    ABŞ Sakit okeanda narkotik daşıyan gəmiyə zərbə endirib
