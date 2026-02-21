США ударили по судну с наркотиками в Тихом океане

США в пятницу нанесли удар по судну, принадлежащему наркоторговцам, в восточной части Тихого океана.

Как передает Report, об этом Южное командование ВС США сообщило в X.

"Разведка подтвердила, что судно шло по известным маршрутам контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика", - говорится в сообщении на странице командования.

В результате удара были нефтрализованы три человека, военнослужащие США не пострадали.