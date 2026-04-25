США ударили по судну наркоторговцев в Тихом океане
- 25 апреля, 2026
- 05:37
Вооруженные силы США нанесли удар по судну, которое использовалось для транспортировки наркотиков в восточной части Тихого океана.
Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщило Южное командование ВС США (SOUTHCOM).
Согласно информации, в результате атаки были убиты два наркоторговца.
"По указанию командующего SOUTHCOM генерала Фрэнсиса Донована объединенная оперативная группа "Южное копье" 24 апреля нанесла удар по судну... Данные разведки подтвердили, что оно следовало по известным маршрутам контрабанды наркотических средств в восточной части Тихого океана и применялось для осуществления наркотрафика", - говорится в сообщении.
В ходе операции никто из военнослужащих США не пострадал, уточнили в SOUTHCOM.
