США сообщили СБ ООН о том, что стремятся заключить сделку с Ираном

Соединенные Штаты привержены стремлению заключить с Ираном сделку по ядерной программе Тегерана, подобное соглашение принесет мир и процветание в регион.

Соединенные Штаты привержены стремлению заключить с Ираном сделку по ядерной программе Тегерана, подобное соглашение принесет мир и процветание в регион.

Как передает Report, об этом говорится в имеющемся в распоряжении ТАСС письме временного поверенного в делах Соединенных Штатов при ООН Дороти Ши, направленном председателю Совета Безопасности.

"США остаются привержены стремлению заключить сделку с иранским правительством, - указывается в документе. - Если правительство Ирана откажется от ядерных амбиций и больше никогда не будет пытаться обладать ядерным оружием, то эта сделка принесет огромную пользу иранскому народу и принесет мир и процветание для всего региона".

Вместе с тем, отмечается в письме, США в случае нового ответа Ирана оставляют за собой право на принятие "дополнительных действий, которые могут стать необходимыми в соответствии с неотъемлемым правом на самооборону" для ответа на угрозы в отношении граждан США или "в рамках коллективной обороны союзников и партнеров".

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Как сообщили власти США, пострадавших нет, существенного ущерба нанесено не было. Позже американский президент Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. Перемирие начало действовать 24 июня.