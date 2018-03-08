США шантажируют Турцию срывом оборонного сотрудничества при покупке российского С-400

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ США выражают надежду, что Турция откажется от приобретения российских зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф", угрожая срывом оборонного сотрудничества между Вашингтоном и Анкарой.

Как передает Report, со ссылкой на иносми, об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапарротти.

"Мы обсуждаем с Турцией их меры ПВО и системы, которые они могут использовать. Не думаю, что это уже завершенная сделка. Думаю, что у нас есть время, и я хочу продолжать работу в этом аспекте, чтобы убедить их, что эта система несовместима со стандартами НАТО", - сказал Скапарротти.

Сенатор-демократ Джек Рид заявил, что покупка Турцией С-400 "потенциально ставит под угрозу весь спектр оборонного сотрудничества между США и Турцией".