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    США решили не запрещать ноутбуки на рейсах из стран Европы

    Рассматривается ряд других мер для обеспечения безопасности полетов

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ США и ЕС отказались от идеи распространить запрет на перевоз в ручной клади планшетов и ноутбуков на авиарейсы из Европы в США.

    Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, такое решение было принято экспертами и представителями властей США и ЕС в ходе четырехчасовой встречи в Брюсселе.

    В заявлении по итогам встречи говорится, что рассматривается ряд других мер для обеспечения безопасности полетов. 

    Ранее власти США заявили о возможности введения запрета на перевоз планшетов и компьютеров в ручной клади на авиарейсах, следующих из европейских стран. В конце марта такой запрет был введен Вашингтоном на авиарейсах, следующих из нескольких стран с преимущественно мусульманским населением.

    Ограничения США коснулись авиарейсов из восьми стран: Турции, Марокко, Иордании, Египта, ОАЭ, Катара, Саудовской Аравии и Кувейта.

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