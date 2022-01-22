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США рассматривают военные меры против России

США рассматривают военные меры против России США рассматривают и военные меры, помимо экономических, против России в случае эскалации вокруг Украины.
Другие страны
22 января 2022 г. 04:51
США рассматривают военные меры против России

США рассматривают и военные меры, помимо экономических, против России в случае эскалации вокруг Украины.

Как передает Report, об этом заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью молдавскому телеканалу Jurnal TV.

Ведущий напомнил угрозу президента США Джозефа Байдена о серьезных экономических последствиях для России в случае вторжения на Украину и спросил, "принимаются ли во внимание и военные контрмеры".

"Абсолютно. Мы указали, что ничего не исключаем в плане нашего ответа", - сказала Томас-Гринфилд.

При этом она напомнила, что Вашингтон работает с Киевом с 2014 года.

"Мы предоставили им почти 2,7 миллиарда долларов на поддержку их военных. Совсем недавно, во время визита госсекретаря Блинкена на Украину, мы объявили о дополнительном финансировании и продолжим предоставлять снаряжение украинцам", - указала она.

Постпред заявила, что США, помимо прочего, оказывают Украине консультационную поддержку.

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