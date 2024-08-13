США рассматривают варианты давления на Мадуро

Соединенные Штаты изучают варианты давления на венесуэльского президента Николаса Мадуро, чтобы заставить его "вернуть Венесуэлу на путь демократии".

Соединенные Штаты изучают варианты давления на венесуэльского президента Николаса Мадуро, чтобы заставить его "вернуть Венесуэлу на путь демократии".

Как сообщает Report , об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

"Соединенные Штаты рассматривают ряд вариантов действий, чтобы оказать давление на Мадуро и вынудить его вернуть Венесуэлу на путь демократии. И мы продолжим поступать таким образом", - сказал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

При этом он не подтвердил сведения, изложенные газетой The Wall Street Journal, в соответствии с которыми вашингтонская администрация предлагала Мадуро на определенных условиях возможность амнистии.

"Это неправда. Мы не делали никаких предложений амнистии Мадуро или кому бы то ни было еще в Каракасе после нынешних выборов", - подчеркнул Пател.