Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    США расследуют практики принудительного труда в 60 странах мира

    Другие страны
    • 13 марта, 2026
    • 07:38
    США расследуют практики принудительного труда в 60 странах мира

    Управление торгового представителя США поздно вечером в четверг сообщило о начале расследований по разделу 301 в отношении 60 экономик в связи с тем, что, по его утверждению, они не принимают меры против принудительного труда.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил торговый представитель США Джеймисон Грир.

    Отмечается, что администрация президента США Дональда Трампа стремится вновь усилить тарифное давление на страны по всему миру после того, как 20 февраля Верховный суд США признал его глобальные тарифы незаконными.

    "Эти расследования определят, предприняли ли иностранные правительства достаточные шаги для запрета импорта товаров, произведенных с использованием принудительного труда, и как неспособность искоренить эту отвратительную практику влияет на американских работников и бизнес", - говорится в заявлении.

    В список 60 стран входят некоторые крупные торговые партнеры и союзники США, включая Австралию, Канаду, ЕС, Великобританию, Израиль, Индию, Катар и Саудовскую Аравию. В список также вошли Китай и Россия.

    Грир добавил, что рассчитывает завершить расследования по разделу 301, включая выработку предлагаемых мер, до истечения срока действия временных тарифов Трампа в июле.

    Джеймисон Грир США расследование принудительный труд
    Ты - Король

    Последние новости

    08:24

    На ряде дорог Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:09

    Трамп: Никто со Второй мировой не подвергался таким ударам, как Иран

    Другие страны
    07:56

    Япония намерена участвовать в проекте США "Золотой купол"

    Другие страны
    07:38

    США расследуют практики принудительного труда в 60 странах мира

    Другие страны
    07:07

    Куба объявила об освобождении 51 заключенного после переговоров с Ватиканом

    Другие страны
    06:27

    Швеция перехватила танкер Sea Owl I под коморским флагом

    Другие страны
    06:07

    Полиция Торонто усилила меры безопасности на митинге в честь Дня Аль-Кудс

    Другие страны
    05:47

    Politico: Цены на нефть могут оставаться высокими как минимум несколько месяцев

    Энергетика
    05:39

    Нетаньяху: Ликвидированы иранские ученые-ядерщики

    Другие страны
    Лента новостей