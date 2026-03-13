США расследуют практики принудительного труда в 60 странах мира

Управление торгового представителя США поздно вечером в четверг сообщило о начале расследований по разделу 301 в отношении 60 экономик в связи с тем, что, по его утверждению, они не принимают меры против принудительного труда.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил торговый представитель США Джеймисон Грир.

Отмечается, что администрация президента США Дональда Трампа стремится вновь усилить тарифное давление на страны по всему миру после того, как 20 февраля Верховный суд США признал его глобальные тарифы незаконными.

"Эти расследования определят, предприняли ли иностранные правительства достаточные шаги для запрета импорта товаров, произведенных с использованием принудительного труда, и как неспособность искоренить эту отвратительную практику влияет на американских работников и бизнес", - говорится в заявлении.

В список 60 стран входят некоторые крупные торговые партнеры и союзники США, включая Австралию, Канаду, ЕС, Великобританию, Израиль, Индию, Катар и Саудовскую Аравию. В список также вошли Китай и Россия.

Грир добавил, что рассчитывает завершить расследования по разделу 301, включая выработку предлагаемых мер, до истечения срока действия временных тарифов Трампа в июле.