США расширили свой санкционный список по Венесуэле

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Американская администрация внесла имена еще ряда действующих и отставных должностных лиц Венесуэлы в черный список США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник министерство финансов США.

Как оно уточнило, односторонние санкции вводятся в общей сложности против еще четырех граждан южноамериканской страны. Ими стали Вильян Антонио Контрерас, Нельсон Рейнальдо Лепахе Саласар, Америко Алекс Мата Гарсиа и Карлос Альберто Ротондаро Кова. Первые трое работают на руководящих постах в экономическом блоке правительства, четвертый занимал схожую должность в прошлом. На практике новые решения Вашингтона означают, что американским гражданам отныне запрещено вести какие бы то ни было дела с лицами, попавшими в черный список, а собственность последних в случае обнаружения таковой в юрисдикции США будет арестована.

По мнению минфина США, нынешний шаг Вашингтона призван заострить внимание мировой общественности на проблемах "неэффективного управления экономикой" Венесуэлы и укоренившейся в ней коррупции.