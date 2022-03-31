США расширили санкции в отношении России

Министерство финансов США в четверг расширило свои санкционные списки по России, добавив в них 13 физических лиц и 21 компанию.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление было размещено на сайте ведомства.
Как сообщается в документе, санкции вводятся против "действующих лиц в технологическом секторе России с целью воспрепятствовать уклонению от беспрецедентных многосторонних санкций и закупке критически важных западных технологий".
В санкционный список были внесены в том числе предприятия "Сертал", "Серния инжиниринг", "НИИ "Вектор", АО "Микрон" и "Т-Платформы".
Минфин США заявил о готовности вводить санкции против аэрокосмического сектора, производителей электроники и ряда других отраслей экономики РФ.