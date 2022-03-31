США расширили санкции в отношении России

Министерство финансов США в четверг расширило свои санкционные списки по России, добавив в них 13 физических лиц и 21 компанию.

Министерство финансов США в четверг расширило свои санкционные списки по России, добавив в них 13 физических лиц и 21 компанию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление было размещено на сайте ведомства.

Как сообщается в документе, санкции вводятся против "действующих лиц в технологическом секторе России с целью воспрепятствовать уклонению от беспрецедентных многосторонних санкций и закупке критически важных западных технологий".

В санкционный список были внесены в том числе предприятия "Сертал", "Серния инжиниринг", "НИИ "Вектор", АО "Микрон" и "Т-Платформы".

Минфин США заявил о готовности вводить санкции против аэрокосмического сектора, производителей электроники и ряда других отраслей экономики РФ.