США расширили антииранские санкции
- 24 апреля, 2026
- 22:53
Министерство финансов США включило в санкционные списки дополнительно 20 компаний и 19 морских судов в связи с предполагаемыми контактами с Ираном.
Как передает Report, об этом сообщило Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) при Минфине.
В обновленный список вошли юридические лица, имеющие регистрацию в ряде государств и юрисдикций, среди которых Британские Виргинские острова, Вьетнам, Гонконг, Каймановы острова, Китай, Либерия, Маршалловы Острова, ОАЭ и Панама.
Ранее на этой неделе OFAC ввел санкции против восьми граждан Ирана, а также четырех компаний из исламской республики и ОАЭ, а также двух самолетов Boeing 777-200ER авиакомпании Mahan Air.
