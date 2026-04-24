ABŞ İran əleyhinə sanksiyaları genişləndirib
Digər ölkələr
- 24 aprel, 2026
- 23:12
ABŞ Maliyyə Nazirliyi İranla əlaqələri olduğu ehtimal edilən 20 şirkət və 19 gəmini sanksiya siyahısına daxil edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin nəzdindəki Xarici Aktivlərə Nəzarət İdarəsi məlumat yayıb.
Yenilənmiş siyahıya aralarında Britaniyanın Virgin adaları, Vyetnam, Honkonq, Kayman adaları, Çin, Liberiya, Marşal adaları, BƏƏ və Panama da olan bir sıra dövlət və yurisdiksiyalarda qeydiyyatdan keçmiş hüquqi şəxslər daxil edilib.
Bu həftənin əvvəlində idarə səkkiz İran vətəndaşına, eləcə də İslam Respublikası və BƏƏ-dən olan dörd şirkətə, həmçinin "Mahan Air" aviaşirkətinin iki "Boeing 777-200ER" təyyarəsinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib.
Son xəbərlər
07:27
ABŞ-nin İrana qarşı hərbi əməliyyat xərcləri 61 milyard dolları keçibDigər ölkələr
06:44
Tehrandan beynəlxalq uçuşlar bu gündən bərpa edilirRegion
06:26
Almaniya hərbi gəmilərinin bir hissəsini Hörmüz boğazına daha yaxın köçürürDigər ölkələr
05:44
Video
ABŞ Sakit okeanda narkotik daşıyan gəmiyə zərbə endiribDigər ölkələr
05:27
Britaniya SEPAH-ı qadağan olunmuş təşkilat kimi tanımaq niyyətindədirDigər ölkələr
04:57
ABŞ dəniz daşımaları qanununun tətbiqinin dayandırılması müddətini uzadıbDigər ölkələr
04:03
Bessent Rusiya neftinin sanksiyalardan bir daha azad olunmasını istisna edibDigər ölkələr
03:54
İranın Müdafiə Nazirliyi: Raket gücünün əhəmiyyətli hissəsi istifadə edilməyibRegion
03:19