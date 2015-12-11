США провели успешные испытания предназначенных для НАТО систем ПРО

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ США провели успешные испытания предназначенных для НАТО ракет-перехватчиков SM-3 систем ПРО. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении Агентства по противоракетной обороне (АПО) при Пентагоне. АПО совместно с Тихоокеанским командованием ВМС США и Европейским командованием ВС США "успешно провели первое испытание по перехвату" с использованием SM-3, говорится в заявлении, информирует Reportсо ссылкой на ТАСС.

Как отметили в АПО, во время испытаний, которые прошли в среду, американский стратегический военно-транспортный самолет С-17 запустил учебную баллистическую ракету средней дальности над океаном к юго-западу от американского штата. Цель после обнаружения радаром была сбита SM-3, запущенной системой Aegis, которая базируется на одном из гавайских островов Кауаи.

Комплексы Aegis уже давно применяются на кораблях ВМС США и будут использоваться в наземном варианте как часть интегрированной системы ЕвроПРО, которую США создают вместе со своими союзниками по НАТО. До конца нынешнего года Пентагон намерен развернуть мобильные батареи SM-3 в Румынии, а еще через три года - в Польше.