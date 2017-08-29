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    США провели два испытания атомной бомбы

    Первое испытание B61-12 состоялось в марте этого года

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Национальное управление ядерной безопасности (NNSA) министерства энергетики США при участии американских ВВС провело в августе два испытания атомной бомбы B61-12, не имевшей боевого заряда. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом  говорится в сообщении управления.

    Испытания прошли 8 августа на полигоне Тонопа в штате Невада, но сообщили о них только сейчас. 

    Истребитель-бомбардировщик F-15E сбросил две не имевшие ядерного заряда бомбы, чтобы специалисты могли оценить неядерные функции B61-12 и способность бомбардировщика доставлять оружие. Управление отметило, что испытания прошли успешно. 

    Первое такое испытание B61-12 состоялось в марте этого года.

    Тесты атомной бомбы проводятся в рамках продления срока службы B61, который предусматривает модернизацию. Бомба B61-12 должна прийти на смену четырем имеющимся в настоящее время модификациям B61. Ее испытания будут продолжаться еще три года.

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