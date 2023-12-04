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США проведут с Австралией совместные эксперименты в области гиперзвукового оружия

США проведут с Австралией совместные эксперименты в области гиперзвукового оружия Минобороны США планирует в 2024 году вместе с австралийскими военными провести эксперименты в области гиперзвукового оружия на территории Австралии.
Другие страны
4 декабря 2023 г. 12:34
США проведут с Австралией совместные эксперименты в области гиперзвукового оружия

Минобороны США планирует в 2024 году вместе с австралийскими военными провести эксперименты в области гиперзвукового оружия на территории Австралии.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Defense news со слов замглавы Пентагона по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам Хайди Шу.

"Мы уже близко работаем с австралийцами, чтобы определить, какие наши эксперименты можно вести в Австралии", - сказала она.

По ее словам, за 2023 год США и Австралия нарастили сотрудничество в сфере гиперзвукового оружия, а совместные эксперименты станут следующим шагом в этом направлении.

Defense news отмечает, что такие новейшие технологии как гиперзвуковое оружие, автономные системы вооружения, квантовые вычисления являются ядром второго этапа партнерства США, Австралии и Британии в области безопасности - AUKUS. Ранее, в рамках первого этапа AUKUS, участники обнародовали рассчитанный на десятилетия проект поставок Канберре атомных подводных лодок.

Издание напоминает, что США и Австралия уже 15 лет ведут исследования в области гиперзвуковых летательных аппаратов. В 2020 году страны запустили программу разработки высокоточных ракет, которые смогут развивать скорость в 5 Маха (6125 км/ч) и запускаться с истребителей-бомбардировщиков.

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