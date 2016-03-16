​США проведут крупнейшую в истории операцию против ИГИЛ

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ В районе реки Евфрат будет проведена самая масштабная в истории операция против террористической организации ИГИЛ.

Как передает Report, об этом заявил представитель Пентагона, пресс-секретарь международной коалиции во главе с США Стив Уоррен на пресс-конференции в Багдаде.

Операция будет проведена в районе населенного пункта Хит провинции Анбар. По словам Уоррена, у боевиков ИГИЛ уже удалось отвоевать территорию в 24 тыс. кв. км.

"За время проведения военной кампании в Ираке и Сирии убиты более 10 тыс. террористов ИГИЛ", - добавил он.

Акцентировав внимание на попытках ИГИЛ получить химическое оружие, Уоррен сказал, что террористам уже удалось заполучить хлор и иприт. "В результате авиаударов ВВС коалиции склады боевиков с химоружием были уничтожены", - добавил Уоррен.

По словам пресс-секретаря, операция по освобождению Мосула может быть осуществлена в нынешнем году. "Однако освободить город будет нелегко", - считает он.