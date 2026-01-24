США просят Италию присоединиться к силам безопасности Газы в качестве члена-учредителя

Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    США пригласили Италию стать одним из основателей Международных сил стабилизации в Газе.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg News со ссылкой на источники.

    "США обратились к Италии с просьбой присоединиться к международным силам по стабилизации в секторе Газа в качестве одного из основателей...На этой неделе дипломаты направили предложение в офис премьер-министра Джорджии Мелони и в МИД Италии", - говорится в сообщении.

    По данным источников, в рамках предложения Италия не будет предоставлять войска международным силам, однако возьмет обещание обучить будущую полицию Газы, а основной вклад Италии будет обусловлен ее политическим влиянием на арабские государства, Израиль и Палестину.

    Теперь, указывают источники, решение о присоединении к инициативе зависит от Мелони, однако ее канцелярия отказалась от комментариев.

