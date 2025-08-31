США продолжают торговые переговоры, несмотря на решение суда по пошлинам

Администрация президента США Дональда Трампа продолжает переговоры с торговыми партнерами и рассчитывает на заключение новых сделок, несмотря на решение суда по таможенным пошлинам.

Как передает Report, об этом заявил представитель Соединенных Штатов на торговых переговорах Джеймисон Грир.

Апелляционный суд в федеральном округе Колумбия 29 августа вынес постановление, согласно которому Трамп не обладал необходимыми полномочиями для введения многих из действующих сейчас пошлин. "Нет, это совершенно не так, - сказал Грир в интервью телеканалу Fox News в ответ на вопрос означает ли, что до решения суда вышестоящей инстанции американская администрация не будет заключать торговые соглашения. - Наши торговые партнеры крайне тесно работают с нами на переговорах".

Грир добавил, что администрация Трампа считает решение суда "не более чем заминкой" в реализации своей торговой политики. "Безусловно, мы относимся к этому серьезно, однако мы убеждены в законности и необходимости данных пошлин", - указал он.

Решение суда затронуло таможенные пошлины США в отношении целого ряда государств. Вашингтон называл эти меры ответными. Постановление апелляционного суда также относится к тарифам, введенным Трампом в феврале в отношении Китая, Канады и Мексики.

Согласно решению суда, пошлины остаются в силе как минимум до 14 октября. Эта отсрочка дана вашингтонской администрации, чтобы подготовить обращение в Верховный суд США.