ABŞ məhkəmənin rüsum qərarına baxmayaraq ticarət danışıqlarını davam etdirir

    Digər ölkələr
    • 31 avqust, 2025
    • 20:52
    Donald Tramp administrasiyası ticarət tərəfdaşları ilə danışıqları davam etdirir və məhkəmənin tariflərlə bağlı qərarına baxmayaraq, yeni sövdələşmələr bağlamağı gözləyir.

    "Report"un xəbərinə görə, bunu ABŞ-nin ticarət danışıqlarındakı nümayəndəsi Ceymison Qrir deyib.

    Avqustun 29-da ABŞ-nin Kolumbiya Dairəsinin Apellyasiya Məhkəməsi Trampın hazırda qüvvədə olan bir çox tarifləri tətbiq etmək səlahiyyətinə malik olmadığı barədə qərar çıxarıb. "Xeyr, bu, qətiyyən belə deyil", - Qrir "Fox News"a müsahibəsində ABŞ administrasiyasının daha yüksək məhkəmə qərar verənə qədər ticarət müqavilələri bağlamayacağı sualına cavabında deyib.

    "Ticarət tərəfdaşlarımız danışıqlarda bizimlə çox sıx işləyirlər", - o əlavə edib.

    Qrir deyib ki, Tramp administrasiyası məhkəmənin qərarını ticarət siyasətini həyata keçirməkdə "geriləmədən başqa bir şey" hesab etmir. "Şübhəsiz, biz buna ciddi yanaşırıq, lakin biz tariflərin qanuniliyinə və zəruriliyinə inanırıq", - o vurğulayıb.

    Məhkəmənin qərarı ABŞ-nin bir sıra ölkələrə tətbiq etdiyi gömrük rüsumlarına təsir edib. Vaşinqton bu tədbirləri cavab tədbirləri adlandırıb. Apellyasiya məhkəməsinin qərarı Trampın fevral ayında Çin, Kanada və Meksikaya tətbiq etdiyi tariflərə də aiddir.

    Məhkəmənin qərarına əsasən, rüsumlar azı oktyabrın 14-dək qüvvədə qalacaq. Bu möhlət Vaşinqton administrasiyasına ABŞ Ali Məhkəməsinə şikayət hazırlamaq üçün verilib.

    ABŞ   rüsum   danışıqlar  
    Rus Versiası Rus Versiası
    США продолжают торговые переговоры, несмотря на решение суда по пошлинам

