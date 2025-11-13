США продолжат пресекать транспортировку наркотиков в Карибском регионе

Вашингтонская администрация намерена продолжить применение силы, направленное, по ее утверждению, на пресечение транспортировки наркотиков в Карибском регионе.

Как сообщает Report, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов.

"Что касается позиции администрации [президента США Дональда] Трампа относительно нашей кампании в Карибском регионе против наркотеррористов, она будет продолжена", - отметила Ливитт.

По ее словам, Трамп "в полной мере ясно дал понять, что не позволит террористам ввозить [в США] наркотики, из-за которых умирают американские граждане". США ранее включили в свой список террористических организаций ряд действующих в Латинской Америке наркокартелей.

Пресс-секретарь Белого дома заявила об этом, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения СМИ, что Великобритания перестала предоставлять США разведывательные данные относительно перемещения в Карибском бассейне судов, предположительно, задействованных в контрабанде наркотиков.

"Я видела эти сообщения, я о них осведомлена. Но мы не даем комментариев по вопросам разведки, касающихся секретной информации", - сказала Ливитт. По сведениям источников телеканала CNN, упомянутый шаг Лондона обусловлен его нежеланием быть причастным к ударам, которые США наносят по катерам в этом регионе. Британская сторона считает эти действия США незаконными, отмечалось в материале.