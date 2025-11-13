Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет

    США продолжат пресекать транспортировку наркотиков в Карибском регионе

    Другие страны
    • 13 ноября, 2025
    • 00:56
    США продолжат пресекать транспортировку наркотиков в Карибском регионе

    Вашингтонская администрация намерена продолжить применение силы, направленное, по ее утверждению, на пресечение транспортировки наркотиков в Карибском регионе.

    Как сообщает Report, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов.

    "Что касается позиции администрации [президента США Дональда] Трампа относительно нашей кампании в Карибском регионе против наркотеррористов, она будет продолжена", - отметила Ливитт.

    По ее словам, Трамп "в полной мере ясно дал понять, что не позволит террористам ввозить [в США] наркотики, из-за которых умирают американские граждане". США ранее включили в свой список террористических организаций ряд действующих в Латинской Америке наркокартелей.

    Пресс-секретарь Белого дома заявила об этом, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения СМИ, что Великобритания перестала предоставлять США разведывательные данные относительно перемещения в Карибском бассейне судов, предположительно, задействованных в контрабанде наркотиков.

    "Я видела эти сообщения, я о них осведомлена. Но мы не даем комментариев по вопросам разведки, касающихся секретной информации", - сказала Ливитт. По сведениям источников телеканала CNN, упомянутый шаг Лондона обусловлен его нежеланием быть причастным к ударам, которые США наносят по катерам в этом регионе. Британская сторона считает эти действия США незаконными, отмечалось в материале.

    США борьба с наркоторговлей Белый дом Кэролайн Ливитт

    Последние новости

    01:07

    Коалиция премьер-министра Ирака победила на выборах в парламент

    Другие страны
    00:56

    США продолжат пресекать транспортировку наркотиков в Карибском регионе

    Другие страны
    00:29

    Запуск спутников NASA отменили из-за солнечной активности

    Наука и образование
    00:11

    Глава ФБР: Китай запретил 13 прекурсоров для фентанила по соглашению с США

    Другие страны
    23:48

    В Филадельфии поднят флаг Азербайджана

    Другие страны
    23:41

    Хакан Фидан и Рустем Умеров провели встречу в Анкаре

    В регионе
    23:33

    Франция приостанавливает непопулярную пенсионную реформу

    Другие страны
    23:19

    Премьер Пакистана предложил Афганистану провести новый раунд переговоров

    Другие страны
    23:05

    Минэнерго США оставило неизменным прогноз добычи нефти в Азербайджане на 2026 год

    Энергетика
    Лента новостей