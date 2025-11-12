Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    The Times сообщила о приостановке обмена разведданными Лондона с Вашингтоном

    Другие страны
    • 12 ноября, 2025
    • 04:58
    The Times сообщила о приостановке обмена разведданными Лондона с Вашингтоном

    Британские разведывательные службы и военные перестали предоставлять США разведывательные данные относительно перемещения судов в Карибском бассейне.

    Как передает Report, об этом сообщила британская газета The Times, ранее такая информация была опубликована со ссылкой на источники американским телеканалом CNN.

    Неназванный собеседник газеты сообщил, что ранее британцы делились с американцами такими данными как координаты лодок, на которых, возможно, перевозятся наркотики, и число людей на их борту.

    Как уточняет издание, королевские ВМС проводят операции против контрабандистов наркотиками в Карибском бассейне, однако их подход отличается от действий США. "Мы не берем и не уничтожаем суда, убивая людей. Мы их арестовываем", - сказал изданию источник в британском флоте.

    Правительство Соединенного Королевства не стало комментировать информацию о приостановке обмена разведывательной информацией. Как замечает The Times, пока не ясно, последовали ли за этим какие-либо меры со стороны Соединенных Штатов, которые также делятся с Великобританией разведданными в ряде регионов, включая Украину.

    Лента новостей