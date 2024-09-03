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США продолжат поставки оружия Израилю вопреки решению Великобритании

США продолжат поставки оружия Израилю вопреки решению Великобритании Администрация США продолжит поставки вооружения Израилю, несмотря на решение Великобритании об их ограничении.
Другие страны
3 сентября 2024 г. 23:49
США продолжат поставки оружия Израилю вопреки решению Великобритании

Администрация США продолжит поставки вооружения Израилю, несмотря на решение Великобритании об их ограничении.

Как передает Report, об этом заявил на регулярном онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Вашингтон считает, что еврейское государство не нарушает международное право, применяя американское оружие. Что касается Великобритании, то каждая страна вправе сама говорить о том, как и в какой степени она поддерживает Израиль. Я, конечно, не собираюсь комментировать так или иначе решения, принятые нашими британскими коллегами. Могу лишь сказать, что, во-первых, мы будем продолжать делать то, что должны делать, чтобы поддерживать обороноспособность Израиля", - сказал он.

По его словам, вашингтонская администрация обсуждает с израильской стороной вопросы соблюдения международного гуманитарного права при применении американских вооружений Армией обороны Израиля.

Напомним, что 2 сентября британское правительство приостановило действие разрешений на экспорт ряда наименований военной продукции в Израиль. Ограничения затронут, в частности, компоненты для БПЛА и военных вертолетов, а также систем наведения вооружений на наземные цели.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ İngiltərənin qərarına baxmayaraq, İsrailə silah tədarük edəcək

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