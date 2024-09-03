США продолжат поставки оружия Израилю вопреки решению Великобритании

Администрация США продолжит поставки вооружения Израилю, несмотря на решение Великобритании об их ограничении.
Как передает Report, об этом заявил на регулярном онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Вашингтон считает, что еврейское государство не нарушает международное право, применяя американское оружие. Что касается Великобритании, то каждая страна вправе сама говорить о том, как и в какой степени она поддерживает Израиль. Я, конечно, не собираюсь комментировать так или иначе решения, принятые нашими британскими коллегами. Могу лишь сказать, что, во-первых, мы будем продолжать делать то, что должны делать, чтобы поддерживать обороноспособность Израиля", - сказал он.
По его словам, вашингтонская администрация обсуждает с израильской стороной вопросы соблюдения международного гуманитарного права при применении американских вооружений Армией обороны Израиля.
Напомним, что 2 сентября британское правительство приостановило действие разрешений на экспорт ряда наименований военной продукции в Израиль. Ограничения затронут, в частности, компоненты для БПЛА и военных вертолетов, а также систем наведения вооружений на наземные цели.