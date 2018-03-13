США продлили санкции против Ирана, не связанные с ядерной программой

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп принял решение продлить еще на один год санкции против Ирана, введенные в связи с разработкой баллистических ракет, "поддержкой международного терроризма" и нарушениями прав человека.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

В сообщении отмечается, что речь не идет о санкциях, снятых с Тегерана после реализации соглашения об иранской ядерной программе.