 Наверх
    Закрыть фоторежим

    США продлили санкции против Ирана, не связанные с ядерной программой

    Речь не идет о санкциях, снятых с Тегерана после реализации соглашения об иранской ядерной программе

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп принял решение продлить еще на один год санкции против Ирана, введенные в связи с разработкой баллистических ракет, "поддержкой международного терроризма" и нарушениями прав человека.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

    В сообщении отмечается, что речь не идет о санкциях, снятых с Тегерана после реализации соглашения об иранской ядерной программе.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi