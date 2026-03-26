США продлили на год действие ряда антироссийских санкций

Президент США Дональд Трамп продлил на год действие отдельных санкций в отношении РФ, введенных из-за вмешательства Москвы в американские избирательные процессы и полномасштабного вторжения в Украину.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении в Федеральном реестре официальных документов американского правительства.

Отмечается, что деятельность РФ представляет необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США. "По этой причине санкционное чрезвычайное положение, объявленное указом 14024, должно действовать и после 15 апреля 2026 года", - говорится в заявлении.