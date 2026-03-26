США продлили на год действие ряда антироссийских санкций
- 26 марта, 2026
- 19:59
Президент США Дональд Трамп продлил на год действие отдельных санкций в отношении РФ, введенных из-за вмешательства Москвы в американские избирательные процессы и полномасштабного вторжения в Украину.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении в Федеральном реестре официальных документов американского правительства.
Отмечается, что деятельность РФ представляет необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США. "По этой причине санкционное чрезвычайное положение, объявленное указом 14024, должно действовать и после 15 апреля 2026 года", - говорится в заявлении.
