ABŞ Rusiyaya qarşı bir sıra sanksiyaların müddətini daha bir il uzadıb
- 26 mart, 2026
- 20:11
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Moskvanın Amerika seçki proseslərinə müdaxiləsi və Ukraynaya genişmiqyaslı hücumu səbəbindən Rusiyaya qarşı tətbiq edilmiş ayrı-ayrı sanksiyaların müddətini bir il uzadıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə məlumat ABŞ hökumətinin rəsmi sənədlərinin federal reyestrində öz əksini tapıb.
Qeyd olunub ki, Rusiyanın fəaliyyəti ABŞ-nin milli təhlükəsizliyi, xarici siyasəti və iqtisadiyyatı üçün qeyri-adi və fövqəladə təhlükə yaradır.
"Bu səbəbdən 14024 saylı fərmanla elan edilmiş sanksiyalarla bağlı fövqəladə vəziyyət 15 aprel 2026-cı ildən sonra da qüvvədə qalmalıdır", - məlumatda bildirilib.
20:11
ABŞ Rusiyaya qarşı bir sıra sanksiyaların müddətini daha bir il uzadıbDigər ölkələr
19:59
Əraqçi: Amerikalıların davranışları ilə sözlərində ziddiyyət varRegion
19:45
Foto
Zelenski Səudiyyə Ərəbistanına səfər edibDigər ölkələr
19:44
Foto
"FIFA Series – 2026": Azərbaycan millisinin Sent Lüsiya yığması ilə oyundan əvvəl açıq məşqi təşkil olunubFutbol
19:32
Tramp: ABŞ İrana zərbələr endirməyə davam edəcəkDigər ölkələr
19:27
Foto
Fərid Qayıbovun sədrliyi ilə COP10 Bürosunun birinci rəsmi iclası keçirilibFərdi
19:25
Yaponiyanın şimal-şərqində güclü zəlzələ baş veribDigər ölkələr
19:23
ABŞ digər ölkələri çəkindirmək üçün nüvə sınaqlarını bərpa edə bilərDigər ölkələr
19:18