    ABŞ Rusiyaya qarşı bir sıra sanksiyaların müddətini daha bir il uzadıb

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Moskvanın Amerika seçki proseslərinə müdaxiləsi və Ukraynaya genişmiqyaslı hücumu səbəbindən Rusiyaya qarşı tətbiq edilmiş ayrı-ayrı sanksiyaların müddətini bir il uzadıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə məlumat ABŞ hökumətinin rəsmi sənədlərinin federal reyestrində öz əksini tapıb.

    Qeyd olunub ki, Rusiyanın fəaliyyəti ABŞ-nin milli təhlükəsizliyi, xarici siyasəti və iqtisadiyyatı üçün qeyri-adi və fövqəladə təhlükə yaradır.

    "Bu səbəbdən 14024 saylı fərmanla elan edilmiş sanksiyalarla bağlı fövqəladə vəziyyət 15 aprel 2026-cı ildən sonra da qüvvədə qalmalıdır", - məlumatda bildirilib.

    США продлили на год действие ряда антироссийских санкций

