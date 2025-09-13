США призвали страны G7 ввести пошлины против покупателей российской нефти

Администрация США заявила представителям других стран Группы семи (G7), что им следует ввести пошлины в отношении государств, которые покупают российскую нефть.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном совместном заявлении Минфина США и аппарата американского представителя на торговых переговорах.

Как отмечается в заявлении, на состоявшихся ранее консультациях с представителями государств G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) руководитель американского финансового ведомства Скотт Бессент "повторил призыв президента США Дональда Трампа". Как заявил министр, странам "семерки", если они по-настоящему привержены прекращению российско-украинской войны, следует присоединиться к США во введении пошлин в отношении стран, покупающих нефть у России.

Бессент и представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир "приветствовали обязательства по наращиванию санкционного давления и рассмотрению возможностей использования иммобилизованных активов России для дальнейшего укрепления обороноспособности Украины".

Бессент и Грир также заявили о необходимости совместных усилий стран Запада для сокращения доходов России и оказания достаточного экономического давления. "Мы воодушевлены заверениями наших коллег из стран G7 относительно того, что они привержены прекращению этой войны, и надеемся, что они присоединятся к нам в принятии решительных мер в этот важнейший момент", - приводит Минфин США совместное заявление Бессента и Грира.