ABŞ G7 ölkələrini Rusiyanın neft alıcılarına rüsumlar tətbiq etməyə çağırıb

    • 13 sentyabr, 2025
    • 05:23
    ABŞ administrasiyası digər G7 ölkələrinin nümayəndələrinə Rusiya neftini alan dövlətlərə tariflər tətbiq etməli olduqlarını bildirib.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə ABŞ Maliyyə Nazirliyi və ABŞ-ın ticarət danışıqlarındakı nümayəndəsinin ofisinin dərc etdiyi birgə məlumatda deyilir.

    Vurğulanıb ki, G7 dövlətlərinin (Böyük Britaniya, Almaniya, İtaliya, Kanada, ABŞ, Fransa və Yaponiya) nümayəndələri ilə əvvəlki məsləhətləşmələrdə ABŞ maliyyə naziri Skott Bessent ABŞ prezidenti Donald Trampın çağırışını təkrarlayıb.

    Nazir bildirib ki, əgər G7 ölkələri həqiqətən də Rusiya-Ukrayna müharibəsinə son qoymağa sadiqdirlərsə, Rusiyadan neft alan ölkələrə rüsum tətbiq etməkdə ABŞ-a qoşulmalıdırlar.

    США призвали страны G7 ввести пошлины против покупателей российской нефти

