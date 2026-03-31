Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    США призвали к совместной ответственности за безопасность Ормузского пролива

    • 31 марта, 2026
    • 16:55
    США призвали к совместной ответственности за безопасность Ормузского пролива

    США требуют от других стран взять на себя ответственность за обеспечение безопасности Ормузского пролива.

    Как передает Report, об этом министр войны США Пит Хегсет заявил сегодня на пресс-конференции.

    По его словам, обеспечение безопасности этого важного водного пути – задача не только ВМС США. "Великобритания, например, также располагает мощным флотом и может участвовать в этом процессе", - отметил он.

    Хегсет подчеркнул, что в настоящее время через Ормузский пролив проходит значительно больше число судов, чем ранее, благодаря достигнутым договоренностям.

    "Президент [США Дональд Трамп] ясно дал понять Ирану: пролив должен оставаться открытым для торговли, в противном случае у нас есть альтернативные варианты действий – и они действительно существуют", - сказал он.

    Глава Пентагона добавил, что мировое сообщество должно уделить больше внимания ситуации и быть готовым к активным действиям.

    "Речь идет о международном проливе, которым США пользуются меньше, чем многие другие страны. Поэтому мировое сообщество должно обратить на это внимание и быть готовым действовать. Президент Трамп готов брать на себя основную нагрузку ради безопасности свободного мира, но это не только наша проблема",- подчеркнул он.

    Пит Хегсет США Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Ормузский пролив Дональд Трамп
    ABŞ Hörmüz boğazının açıq qalması ilə bağlı İrana xəbərdarlıq edib

