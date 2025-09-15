США призвали к полному демонтажу иранской ядерной программы

Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Другие страны
    • 15 сентября, 2025
    • 15:16
    Министр энергетики США Крис Райт заявил, что ядерная программа Ирана, включая все мощности по обогащению урана и переработке плутония, должна быть полностью демонтирована.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом он сказал в ходе ежегодной Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене.

    "Если это было недостаточно ясно ранее, я повторю позицию США в отношении Ирана. Ядерный путь Ирана к созданию оружия, включая все мощности по обогащению урана и переработке плутония, должен быть полностью демонтирован", - подчеркнул Райт.

    ABŞ İranın nüvə proqramının ləğvi ilə bağlı çağırış edib

