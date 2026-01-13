США признали три ближневосточных отделения "Братьев-мусульман" террористическими
- 13 января, 2026
- 18:46
Администрация президента США Дональда Трампа признала три ближневосточных отделения движения "Братья-мусульмане" террористическими организациями, введя против них и их членов санкции.
Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.
Министерства финансов и Госдеп США объявили о санкциях в отношении ливанского, иорданского и египетского отделений движения, заявив, что они представляют угрозу для США.
Госдепартамент США включил ливанское отделение "Братьев-мусульман" в список иностранных террористических организаций - наиболее жесткую категорию, предусматривающую уголовную ответственность за оказание материальной поддержки группе. Иорданское и египетское отделения были внесены Минфином США в перечень специально обозначенных глобальных террористов за поддержку ХАМАС.
"Эти решения отражают первые шаги в рамках последовательных и долгосрочных усилий по противодействию насилию и дестабилизирующей деятельности отделений "Братьев-мусульман" везде, где они проявляются", - заявил госсекретарь США Марко Рубио.
По его словам, США намерены использовать все доступные инструменты, чтобы лишить данные структуры ресурсов для ведения или поддержки террористической деятельности.