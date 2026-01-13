İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    ABŞ "Müsəlman qardaşları"nın üç bölməsini terrorçu təşkilat kimi tanıyıb

    Digər ölkələr
    • 13 yanvar, 2026
    • 18:59
    ABŞ Müsəlman qardaşlarının üç bölməsini terrorçu təşkilat kimi tanıyıb

    Donald Tramp administrasiyası "Müsəlman qardaşları" hərəkatının üç Yaxın Şərq bölməsini terrorçu təşkilat kimi tanıyıb, onlara və üzvlərinə qarşı sanksiyalar tətbiq edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Associated Press" məlumat yayıb.

    ABŞ Maliyyə Nazirliyi və Dövlət Departamenti hərəkatın Livan, İordaniya və Misir bölmələrinə qarşı sanksiyaları elan edib və onların ABŞ-yə təhdid təşkil etdiyini bildirib.

    ABŞ "Müsəlman qardaşları"
    США признали три ближневосточных отделения "Братьев-мусульман" террористическими

    Son xəbərlər

    19:04

    KİV: ABŞ Yaxın Şərqdə bazalarını hazır vəziyyətə gətirib

    Digər ölkələr
    19:02

    Tramp iranlıları etirazları davam etdirməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    19:00
    Foto

    İlham Əliyev Ağdərə rayonunda Xüsusi Əməliyyat Mərkəzinin təməlini qoyub

    Hərbi
    18:59

    "Azneft"in istehsalat sahələrində təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib

    Energetika
    18:59

    ABŞ "Müsəlman qardaşları"nın üç bölməsini terrorçu təşkilat kimi tanıyıb

    Digər ölkələr
    18:55

    "İçərişəhər": İdarəetmə və maliyyə üzrə genişmiqyaslı islahatlar aparırıq

    Maliyyə
    18:54

    Britaniya kütləvi etirazlar fonunda İran səfirini çağırıb

    Digər ölkələr
    18:40

    Ərinin qətlini sifariş etməkdə təqsirləndirilən qadına və digərlərinə hökm oxunub

    Hadisə
    18:40

    ATƏT-in Rusiyanın Ukraynaya zərbələri səbəbindən təcili iclası keçiriləcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti