ABŞ "Müsəlman qardaşları"nın üç bölməsini terrorçu təşkilat kimi tanıyıb
Digər ölkələr
- 13 yanvar, 2026
- 18:59
Donald Tramp administrasiyası "Müsəlman qardaşları" hərəkatının üç Yaxın Şərq bölməsini terrorçu təşkilat kimi tanıyıb, onlara və üzvlərinə qarşı sanksiyalar tətbiq edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Associated Press" məlumat yayıb.
ABŞ Maliyyə Nazirliyi və Dövlət Departamenti hərəkatın Livan, İordaniya və Misir bölmələrinə qarşı sanksiyaları elan edib və onların ABŞ-yə təhdid təşkil etdiyini bildirib.
Son xəbərlər
19:04
KİV: ABŞ Yaxın Şərqdə bazalarını hazır vəziyyətə gətiribDigər ölkələr
19:02
Tramp iranlıları etirazları davam etdirməyə çağırıbDigər ölkələr
19:00
Foto
İlham Əliyev Ağdərə rayonunda Xüsusi Əməliyyat Mərkəzinin təməlini qoyubHərbi
18:59
"Azneft"in istehsalat sahələrində təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilibEnergetika
18:59
ABŞ "Müsəlman qardaşları"nın üç bölməsini terrorçu təşkilat kimi tanıyıbDigər ölkələr
18:55
"İçərişəhər": İdarəetmə və maliyyə üzrə genişmiqyaslı islahatlar aparırıqMaliyyə
18:54
Britaniya kütləvi etirazlar fonunda İran səfirini çağırıbDigər ölkələr
18:40
Ərinin qətlini sifariş etməkdə təqsirləndirilən qadına və digərlərinə hökm oxunubHadisə
18:40