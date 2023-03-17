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США приветствовали решение Турции по заявке Финляндии в НАТО

США приветствовали решение Турции по заявке Финляндии в НАТО США приветствуют решение Турции начать процесс ратификации вступления Финляндии в альянс.
Другие страны
17 марта 2023 г. 23:32
США приветствовали решение Турции по заявке Финляндии в НАТО

США приветствуют решение Турции начать процесс ратификации вступления Финляндии в альянс.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в заявлении советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

"Соединенные Штаты приветствуют заявление президента Эрдогана о том, что он направит протокол о вступлении Финляндии в парламент Турции, и ждут быстрого завершения этого процесса", - говорится в документе.

Кроме того, в нем отмечается, что Вашингтон "настоятельно призывает Венгрию безотлагательно завершить процесс ратификации Финляндии и Швеции".

Напомним, что ранее протокол о вступлении Финляндии в НАТО был представлен на рассмотрение в парламент Турции.

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