США приветствовали решение Турции по заявке Финляндии в НАТО

США приветствуют решение Турции начать процесс ратификации вступления Финляндии в альянс.
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"Соединенные Штаты приветствуют заявление президента Эрдогана о том, что он направит протокол о вступлении Финляндии в парламент Турции, и ждут быстрого завершения этого процесса", - говорится в документе.
Кроме того, в нем отмечается, что Вашингтон "настоятельно призывает Венгрию безотлагательно завершить процесс ратификации Финляндии и Швеции".
Напомним, что ранее протокол о вступлении Финляндии в НАТО был представлен на рассмотрение в парламент Турции.